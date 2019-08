Alpine A110S, la faccia cattiva della sportiva francese

Che belle, tutte insieme sul Turinì, passo storico del Rally di Montecarlo . Sono le Alpine , le nuove sportive riportate in auge dal gruppo Renault, che adesso ampliano la gamma con la A110S . Una versione “cattivissima”, con 292 CV sotto il cofano , vale a dire 40 in più delle due altre versioni A110 Pure e A110 Legend .

Già lʼassetto leggermente più basso denota il carattere dellʼAlpine A110S, che ha poi una specifica configurazione del telaio ed elementi distintivi del design. La struttura leggera dei modelli è qui ulteriormente rafforzata dai rivestimenti in fibra di carbonio, che contengono il peso complessivo della biposto francese a soli 1.114 chilogrammi. Optional è anche il tetto in fibra di carbonio. Il resto lo fa il brillante ed efficiente 4 cilindri a trazione posteriore di soli 1.800 cc, che però sfodera quasi 300 CV a un picco di 6.400 giri/minuto , per una coppia massima di 320 Nn già a 2.000 giri. La potenza è trasmessa alle ruote posteriori da un cambio a doppia frizione Getrag a 7 rapporti .

Gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4, da 215 mm allʼavantreno e 245 mm al retrotreno, sposano efficienti pinze freno Brembo con dischi da 320 mm di diametro. Il controllo elettronico di stabilità ESC è stato configurato, soprattutto in modalità Track, per la massima precisione e stabilità di guida, così da garantire passaggi di rapporto veloci in curva con il pieno controllo. Gli interni svelano unʼanima sportiva, e lo si vede dalle finitura in fibra di carbonio per i sedili Sabelt (a richiesta). Di serie invece il sistema audio Focal, il sistema Alpine Telemetrics e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.