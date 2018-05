Alpine torna in Italia con le A110 Pure e Légende

Il marchio sportivo Alpine torna finalmente in Italia. Lo scorso 10 maggio a Roma e lʼaltro giorno a Milano sono infatti stati inaugurati i due Alpine Centre della penisola, espressamente dedicati alla A110 Premiere Edition, il modello che ha riportato in auge il brand di proprietà del gruppo Renault. In Via Tiburtina 1155 lo showroom di Roma e in Viale Certosa 144 quello milanese.