Agosto in ripresa, vendite +9,9% sperando non siano… stelle cadenti

Il mese di agosto ha ridato fiato al mercato dellʼauto in Italia.

Sono state immatricolate 71.190 auto nuove, il 9,9% in più dellʼagosto 2021 , ma il dato rischia di essere una meteora, una di quelle stelle cadenti che proprio nel mezzo di agosto si scorgono in cielo. Nei primi 8 mesi del 2022, infatti, le vendite si attestano a 865.044 unità, in calo del 18,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.