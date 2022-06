Mercato auto, a maggio segnali di ripresa molto timidi

Ufficio stampa

La verità, come al solito, sta nel mezzo. I nuovi incentivi sono partiti soltanto il 16 maggio, la piattaforma è operativa dal giorno 25 e quindi gli effetti sul mercato sono ancora là da venire. Però le

nuove immatricolazioni da gennaio a maggio sono appena 556.974

terza fascia dʼincentivi ‒ quella da 61 a 135 g/km di CO2 ‒ ha già assorbito 136 milioni di euro sui 170 in totale

, vale a dire più di 178mila vetture in meno, un tracollo di quasi un quarto rispetto allʼanno passato. Ma quel che più preoccupa Case e concessionari è che la. Ne restano cioè soltanto 34! Facile previsione un sold out di queste risorse a metà giugno.

Insomma gli incentivi 2022 varati dal governo Draghi hanno finora ottenuto risultati “timidi”, sostiene lʼ

Unrae

Michele Crisci

aumentare la detraibilità dell’Iva per le auto aziendali

, lʼassociazione delle Case auto estere in Italia. Per il Presidente dell’Unraeservirebbe più coraggio: prolungare il termine di consegna dei veicoli beneficiari degli incentivi da 180 a 300 giorni; estendere gli stessi alle persone giuridiche e alle aziende di noleggio,. Solo queste misure risolleverebbero per davvero il mercato auto italiano. Non è un caso peraltro che lʼunico settore a salvarsi a maggio sia stato quello del noleggio a lungo termine, in crescita del 5,3 percento.

Gli incentivi sono invece ancora cospicui per le altre fasce di veicoli. In prima fascia di emissioni,

da 0 a 20 g/km di CO2 (le elettriche BEV), sono stati finora concessi 19 milioni di euro a fronte di 209 milioni disponibili

. Nella seconda fascia 21-60 g/km (ibride plug-in PHEV), le prenotazioni hanno raggiunto appena i 10 milioni di euro su risorse per 214 milioni. Eppure la quota di Phev è cresciuta a maggio al 6,1% delle immatricolazioni, contro il 3,7% delle elettriche (BEV). In forte calo le auto a benzina a 27,3% di quota mercato nei primi 5 mesi dellʼanno e le diesel al 20,6% diesel nel cumulato 5 mesi, mentre leader con il 34% si confermano le ibride mild e full (le prime contano il triplo delle seconde).