Abarth Nuove 595 incontrano il mito della “Cursa”

Abarth è sponsor della rievocazione storica della leggendaria gara agonistica siciliana . Nel cuore di Palermo, come vediamo nelle immagini, le nuove vetture sportive dello Scorpione si sono prestate a test drive fra le strade del centro, sgomitando con le auto dʼepoca nel catturare gli sguardi degli appassionati. Dʼaltronde lʼesperienza nel mondo delle corse ha sempre costituito per Abarth lʼopportunità di testare e affinare le innovazioni tecnologiche che, in seguito, sono state poi implementate sulle sue performanti vetture stradali. Migliorie che, come sulle nuove Abarth 595 , hanno riguardato anche la sicurezza e lʼaffidabilità.

Di serie sulle nuove 595 Competizione e 595 Pista cʼè ora il famoso scarico Record Monza, che regala al motore un sound nuovo e ancora più coinvolgente, grazie alla valvola attiva gestibile tramite il pulsante Sport in plancia. Novità di stile per la 595 Turismo è invece il colore dedicato Grigio Asfalto, di serie come anche i sedili in pelle e il pacchetto Urban. Disponibile in versione berlina o cabrio, la nuova gamma prevede 5 allestimenti: 595, 595 Pista, 595 Turismo, 595 Competizione e al top di gamma la bellissima 695 Rivale, con diversi livelli di potenza del motore 1.4 T-Jet turbo benzina, che vanno da 145 a 180 CV. Motori che rispettano ora la normativa sulle emissioni Euro 6D-Temp.