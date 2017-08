6 luglio 2017 08:00 Abarth 695 Rivale, trionfo di stile Una versione che regala fascino e sportività

Immagini dal Lago dʼIseo, la sua costa bellissima che da Sarnico sale verso Nord e volge lʼocchio attratto verso lʼimponenza di Monte Isola. Qui cʼè unʼeccellenza del “made in Italy”: i cantieri nautici Riva, e qui si è spinta unʼaltra eccellenza, stavolta motoristica, come Abarth. Dal connubio nasce la meravigliosa Abarth 695 Rivale.

Il connubio Riva e Abarth 1 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 2 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 3 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 4 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 5 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 6 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 7 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 8 di 27 Da video Da video Il connubio Riva e Abarth 9 di 27 Da video Da video Il connubio Riva e Abarth 10 di 27 Da video Da video Il connubio Riva e Abarth 11 di 27 Da video Da video Il connubio Riva e Abarth 12 di 27 Da video Da video Il connubio Riva e Abarth 13 di 27 Da video Da video Il connubio Riva e Abarth 14 di 27 Da video Da video Il connubio Riva e Abarth 15 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 16 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 17 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 18 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 19 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 20 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 21 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 22 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 23 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 24 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 25 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 26 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth 27 di 27 Ufficio stampa Ufficio stampa Il connubio Riva e Abarth leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼultima variante della sportiva dello Scorpione nasce quindi dall’incontro tra due sincere eccellenze italiane: la Casa automobilistica torinese Abarth e i cantieri Riva di Sarnico, azienda regina della nautica e simbolo dello stile italiano. Lʼeleganza e la sportività della vettura si coglie nellʼesclusività di dettagli come le finiture cromo-satinate per le maniglie delle porte, la modanatura cromo-satinata sul portellone posteriore, che evoca le forme di uno scafo Riva, come il mitico Aquarama, la firma “695 Rivale” sul portellone posteriore e sui parafanghi posteriori. Fascinosissima la livrea, che mischia le due tonalità Riva blu sera e Shark Grey, impreziosita da un doppio tratto color acquamarina che la percorre all’altezza della linea di cintura.

Non è la prima collaborazione che il gruppo FCA realizza con Riva, e lʼanno scorso di questi tempi debuttò infatti la Fiat 500 Riva. Quanto alla Abarth 695 Rivale, gli interni si presentano ultra esclusivi, con la plancia disponibile in fibra di carbonio o in mogano, e questo pregiato legno caratterizza anche il pomello del cambio. Di assoluta eccellenza anche i contenuti tecnologici, visto che di serie cʼè il sistema dʼinfotainment Uconnect con schermo touch 7 pollici ad alta definizione e predisposizione per i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto.