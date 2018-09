Le nuove Abarth 595, “ammuina” e non solo

Abarth ha svelato la nuova gamma 595 , espressione della sportività pura del brand e non priva di elementi di stile che la rendono unica. Una gamma che si declina in cinque modelli complementari: 595, 595 Pista, 595 Turismo, 595 Competizione e 695 Rivale , con diversi livelli di potenza. Tutte proposte, a partire dal prossimo 15 settembre, sia berlina che cabrio.

La prima novità della nuova gamma Abarth 595 è lo scarico Record Monza , di serie sui modelli 595 Competizione e 595 Pista. Uno scarico dotato di valvola attiva , gestibile tramite il pulsante Sport in plancia, che regala un rombo del motore ancora più coinvolgente. Questi due modelli dispongono adesso anche della tinta di carrozzeria inedita Verde Adrenalina, mentre la 595 Turismo propone il nuovo colore Grigio Asfalto, oltre ai sedili in pelle e al pacchetto Urban che diventa ora di serie e comprende sensore luci, sensore pioggia e sensori di parcheggio. I tre modelli offrono di serie il sistema Uconnect Radio con touchscreen da 5 pollici e i servizi Uconnect Live (a richiesta il navigatore integrato e DAB), che è optional sulla 595 Pista e in questo caso lo schermo è da 7 pollici.

Le nuove Abarth 595 montano lʼevoluto motore 1.4 T-jet turbo benzina , declinato in 4 livelli di potenza: 145 CV per la 595, 160 sulla 595 Pista e 165 sulla 595 Turismo, fino ai 180 CV della 595 Competizione e della 695 Rivale . Questʼultima è la serie speciale realizzata col contributo stilistico dellʼazienda nautica Riva. Il cambio è meccanico a 5 marce ma, a richiesta, è possibile accoppiare il cambio sequenziale robotizzato con palette al volante. Il tasto Sport agisce sullʼerogazione della coppia , sulle tarature del servosterzo e del pedale dellʼacceleratore, incrementando la reattività di risposta del motore e le performance. Tutti rispettano adesso la nuova normativa sulle emissioni Euro 6D-Temp .

Esteticamente le novità riguardano il frontale, dove ora la presa dʼaria è più ampia e facilita la dispersione del calore dal vano motore, aumentando la capacità di raffreddamento del 18%. Modifiche anche per i paraurti e gli estrattori posteriori, spicca la diversità dei primi in base al modello: nero opaco per Abarth 595, in tinta di carrozzeria su 595 Turismo e con finitura grigia per 595 Competizione. Tutti i modelli sono dotati di serie di luci diurne a Led, a richiesta invece i fari allo Xenon.