Abarth Nuove 595 e 695 Modello, lʼordinario diventa straordinario

E come la magia che trasforma la bella ma dimessa cenerentola in principessa bellissima e irresistibile, così lʼutilitaria più semplice, che ci serve i nostri spostamenti di tutti i giorni, può diventare una stupenda piccola sportiva con incredibili qualità dinamiche.

Nascono così le nuove Abarth 595 e 695 modello 2022, ma sono sempre nate così le auto che lʼingegnere austriaco trapiantato a Torino immaginava. Due livelli di potenza ‒ Abarth 595 da 165 CV e Abarth 695 da 180 CV ‒ con una comune vocazione sportiva data dal turbo compressore Garrett, e in grado come sono di mordere la strada ed esaltare il piacere di guida. Il motore 1.4 T-jet Euro 6D Final da 165 CV è lo stesso impiegato nei campionati italiano e tedesco di Formula 4. Considerando le due configurazioni berlina e cabriolet, sono quattro i modelli dello Scorpione dotati di assoluto fascino.

Sulla nuova 595 ecco i cerchi in lega da 16 pollici, il doppio scarico cromato, i fendinebbia anteriori e le calotte degli specchietti esterni in tinta di carrozzeria. E poi ci sono i livelli di personalizzazione del modello 2022, perché unʼAbarth va modellata secondo i desiderata del clienti. Per la 595 ecco i pack 595 Turismo e F595, il primo svela fra lʼaltro i cerchi da 17” e il secondo lo scarico Record Monza con quattro terminali di scarico. Su Abarth 695 ci sono il pack 695 Turismo, il pack 695 Competizione e il pack Racing Style, questʼultimo dotato di Spoiler ad Assetto Variabile, regolabile in 12 posizioni da 0 a 60 gradi per variare il carico aerodinamico in curva. Lo scarico Record Monza è di serie sulla 180 CV, come pure i sedili sportivi Sabelt.

Prezzi a partire da 26.000 euro per Abarth 595 e 31.000 per la Abarth 695, se invece si predilige la cabrio bisogna aggiungere 2.000 euro in più. Quanto ai pack: +1.500 euro il kit Turismo, +2.600 quello Competizione e 4.000 il Racing Style della 695.

Nello speciale motori anche le nuove Abarth 595 e 695 Modello 2022