Abarth F595 Speciale, edizione limitata derivata dalla Formula 4

Abarth presenta la nuova edizione “Speciale” della F595 , che sarà prodotta in serie limitata ed è acquistabile esclusivamente online. È equipaggiata con il motore 1.4 T-jet Euro 6D Final da 165 CV , con turbina maggiorata Garrett. Si tratta dello stesso motore che Abarth fornisce in esclusiva per i campionati FIA F4 (Formula 4) in Italia e Germania.

La nuova Abarth F595 Speciale è un vero gioiello da collezione e interpreta i valori sportivi più autentici del brand dello Scorpione. Sarà prodotta in soli 165 esemplari, tanti quanti i cavalli di potenza del suo motore turbo 1.4, capace di raggiungere la velocità massima di 218 km orari. Come già la F595, ha di serie lo Scarico Record Monza Sovrapposto di tipo sportivo. Tra le dotazioni esclusive della limited edition “Speciale”, ci sono il climatizzatore automatico, il sistema di infotainment con Uconnect 7 pollici NAV, mentre optional è il Pack Urban con sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare.

Altre caratteristiche della F595 sono le sospensioni Koni FSD, mentre allʼinterno prevale il look “Total Black” con fascia plancia nero opaco. La nuova Abarth F595 Speciale è disponibile soltanto online, basta una manciata di secondi e tre soli clic per prenotarla attraverso il sito www.abarth.it, dove è anche possibile configurare lʼauto. Per lʼacquisto senza finanziamento occorre quindi versare una caparra di 500 euro, per poi completare lʼacquisto e, infine, ritirare la vettura in una concessionaria.