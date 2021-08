Favola Abarth! Nuove F595 e 695 Esseesse

Abarth arricchisce la sua collezione di vetture speciali con due inedite e “cattivissime” derivazioni dei modelli in gamma. Una è la F595 ed è una sportiva a tutto tondo che trae origine dalle esperienze in Formula 4, lʼaltra è la nuova Abarth 695 Esseesse , che prende spunto dalle prime evoluzioni degli anni 60, con i kit di trasformazione sviluppati direttamente dallʼingegner Carlo Abarth .

Abarth F595

La nuova Abarth F595 nasce e si è formata a Imola. Semplicemente perché la pista è il suo luogo del cuore, qui nasce e mette alla frusta il motore 1.4 T-jet euro 6D Final. Con questo Abarth corre nei campionati italiano e tedesco di Formula 4 del team Tatuus. E insomma la “solita” Abarth adrenalinica, che si propone come “palestra” per giovani piloti e talenti del kart che puntano al grande salto. Il motore con turbocompressore maggiorato Garrett da 165 CV garantisce prestazioni di assoluto rilievo: uno spunto da 0 a 100 in 7,3 secondi, ripresa da 80 a 120 km/h in 7,8 secondi e 220 orari di velocità massima.

Abarth F595 è disponibile sia con cambio manuale che automatico a 5 rapporti e, in questo caso, con paddle al volante. Lʼimpronta racing dellʼultima nata in casa dello Scorpione si caratterizza per lo scarico Record Monza Sovrapposto con 4 terminali, due per lato e sovrapposti in verticale. Distintivi molti dettagli, caratterizzati dal colore Blu Rally, mentre i cerchi in lega sono da 17 pollici. Il tocco in più è quel tasto “Scorpion” sulla plancia, che consente al pilota di scegliere tra un sound normale o un rombo più cupo e grintoso. Prezzi da 22.700 euro, ma con finanziamento FCA Bank ci si mette al volante con una rata mensile da 229 euro.

Abarth 695 Esseesse

Prestazioni ancora più entusiasmanti, un profilo aerodinamico mostruoso con lʼalettone posteriore ad assetto variabile e lʼesclusività di una produzione limitata. La nuova “Collectors’ Edition” di Abarth ‒ la 695 esseesse ‒ sarà prodotta in 1.390 esemplari: 695 nel colore “Scorpion Black” e 695 in “Grigio Campovolo”. Veloce e leggera, con il cofano in alluminio a doppia gobba (pesa il 25% in meno di un cofano normale) e lo scarico Akrapovic, la nuova special su base 695 eroga 180 CV, accelera da 0 a 100 in 6,7 secondi e tocca i 225 km/h di velocità, ponendosi come la Abarth più veloce della gamma.

Esteticamente la 695 esseesse svela dettagli bianchi dei Dam anteriore e posteriore, delle calotte retrovisori e degli sticker laterali. Bianchi anche i cerchi da 17 pollici con coprimozzo rosso, pinze Brembo rosse e i due terminali di scarico Akrapovic in titanio. Gli ammortizzatori Koni FSD sono su entrambi gli assi. Ma non meno esclusività si ritrova allʼinterno, con i sedili Sabelt che riportano la scritta “one of 695” sul poggiatesta e la cintura di sicurezza di colore rosso. La plancia è in Alcantara e vi spicca, in basso a destra, una scritta a laser 695 Esseesse. Caratura al top anche nel prezzo: 36.400 euro.