Von der Leyen: "Serve stabilire età minima per i bambini sull'accesso ai social"

Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online, insieme a due ospiti: la ricercatrice Maria Melchior e lo psichiatra infantile e professore universitario Jörg Fegert. E il messaggio mandato è proprio questo: "Quello su cui siamo d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possano accedere ai social media, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli", ha dichiarato Von der Leyen.