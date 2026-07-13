Dalla conferenza stampa

Von der Leyen: "Serve stabilire età minima per i bambini sull'accesso ai social"

La presidente della Commissione Europea ha presentato le linee guida nel corso di un panel sulla tutela dei minori online

13 Lug 2026 - 10:45
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Proteggere i piccoli dai social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto un panel a Bruxelles sulla tutela dei minori online, insieme a due ospiti: la ricercatrice Maria Melchior e lo psichiatra infantile e professore universitario Jörg Fegert. E il messaggio mandato è proprio questo: "Quello su cui siamo d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. La questione non è se i bambini possano accedere ai social media, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri figli", ha dichiarato Von der Leyen.

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