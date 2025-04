Virginia Giuffre, parla l'autista che l'ha tamponata: "Impossibile che sia in fin di vita"

Ross Munns prosegue il suo racconto dicendo che sia il suo scuolabus sia la vettura guidata dalla 71enne e con una passeggera a bordo si sono allontanati senza aver bisogno di carro-attrezzi. Sostiene di aver comunque denunciato l'incidente alla polizia per non avere problemi con la sua azienda, che gode di ottima reputazione sulla sicurezza. "Per una forma di cortesia, ho chiamato la signora per dirle che avevo fatto denuncia", racconta al Mail Online. "Lei mi ha risposto dicendo che il passeggero che aveva in auto aveva un occhio nero. Tutto qui. E sono rimasto inorridito nel leggere il post su Instagram della signora Giuffre in cui affermava di essere rimasta gravemente ferita quando uno scuolabus si è schiantato contro la sua auto a una velocità di 110 km/h. È tutto ingigantito. Non l'ho nemmeno vista in macchina. In realtà, mi dispiace per lei. Se davvero avessi urtato quella macchina a 110 km/h, i due passeggeri sarebbero morti. Ho guidato ambulanze per anni e so cosa significa quella velocità". L'intervistatore chiede infine a Ross Munns quale sia stata la sua reazione dopo aver visto la foto delle ferite riportate dalla signora Giuffre e dopo aver letto le sue dichiarazioni: "Ho riso... Non c'è modo che tu possa esserti fatta quelle ferite se fossi stata in quella macchina. Comunque ora preferirei che tutto questo sparisse e basta". A seguito della denuncia presentata dall'autista dello scuolabus, la polizia ha confermato che l'incidente è stato registrato come "incidente stradale di lieve entità" e che non erano stati segnalati feriti. Per questo, non sono state mosse accuse contro nessuno dei due conducenti.