Virginia Giuffre dimessa dall'ospedale: aveva detto di avere solo "quattro giorni di vita"

La donna aveva raccontato di essere "entrata in insufficienza renale. Mi hanno dato quattro giorni di vita e mi hanno trasferita in un ospedale specializzato in urologia". Il giorno prima essere dimessa dall'ospedale, il magazine americano People aveva raccolto nuove dichiarazioni della donna. Nell'intervista, Virginia Giuffre aveva cambiato versione sui lividi che ha mostrato su Instagram, lasciando intendere che non erano dovuti all'incidente stradale, ma a "problemi con l'ex marito", dalla quale si è separata a inizio anno. Inoltre, aveva specificato che i medici le avevano lasciato "quattro giorni di vita. Ma solo se in quel lasso di tempo non mi avessero curato".