Vertice Usa-Russia sull'Ucraina, Blinken: "Pronti a rispondere a un'invasione" 

Lavrov: "Ci aspettiamo risposte alle nostre proposte" "Durante la sua visita in Europa, in una delle sue recenti dichiarazioni lei ha menzionato il fatto che non vi aspettate una svolta da questo incontro, neanche noi ci aspettiamo una svolta da questo incontro ma ci aspettiamo risposte alle nostre proposte", ha sottolineato il ministro russo.

Blinken: "Idee concrete Usa per affrontare la questione" Blinken ha aggiunto di voler usare l'opportunità dell'incontro per condividere direttamente con Lavrov alcune "idee concrete per affrontare alcune delle preoccupazioni sollevate" da Mosca, "così come le profonde preoccupazioni che molti di noi hanno sulle azioni della Russia".