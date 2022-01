Biden: "Scuole aperte, no nuovo lockdown ma vaccinatevi"

Afp

"Non torneremo ai lockdown, ma dobbiamo vaccinarci, e chi lo deve fare faccia la terza dose". E' l'appello del presidente americano Joe Biden, in conferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del primo anno della sua presidenza. Ora, ha spiegato, "siamo in un posto molto diverso, abbiamo strumenti, vaccini, booster, mascherine, test, pillole per salvare vite, tenere imprese e scuole aperte".