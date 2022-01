Capitol Hill, Biden attacca Trump: "I suoi interessi sono più importanti del Paese"

Leggi Anche Assalto al Congresso Usa, spunta piano per organizzare un golpe che ora inguaia Donald Trump

"La democrazia ha tenuto, Trump uno sconfitto che mente" "Nemmeno durante la guerra civile questa cosa accadde. In questo luogo sacro fu attaccata la democrazia, un attacco brutale, ma il popolo ha resistito, la democrazia ha tenuto", ha aggiunto il presidente americano evidenziando che "Donald Trump non fece nulla durante l'assedio al Congresso. Non accettava di aver perso, era uno sconfitto, ma il suo ego è troppo forte, così ha cercato di riscrivere la storia, tessendo una tela di menzogne a danno degli interessi del Paese".

"L'America non avrà una deriva autocratica, risolutezza in difesa del voto" "Siamo in un momento decisivo della storia in America e nel mondo, c'è una sfida tra democrazia e autocrazia, vedi Cina e Russia. Dicono che la democrazia è troppo lenta per risolvere i problemi di oggi e scommettono che l'America diventerà come loro. Ma noi non lo saremo mai - ha poi detto Biden -. Le menzogne che hanno guidato la rabbia che ha portato quella gente qui richiede la nostra fermezza e risolutezza nella difesa del diritto di votare e di far contare i voti".

Harris: "Gli americani siano uniti nel difendere la democrazia" Prima del presidente americano, aveva parlato la sua vice, Kamala Harris, affermando: "Il 6 gennaio fu un assalto alla democrazia in cui gli assalitori tentarono non solo di distruggere l'edificio e le vite dei parlamentari ma i valori, le idee e le istituzioni che generazioni di americani hanno conquistato e difeso col sangue". La vicepresidente aveva poi invitato gli americani a "unirsi per difendere la democrazia".

Trump: "Teatro di Biden per nascondere il suo fallimento" La replica di Donald Trump al duro affondo del presidente degli Stati Uniti non si è fatta attendere ed è stata lapidaria: il suo discorso, ha dichiarato Trump, "è solo teatro politico per distrarre gli americani dal suo fallimento".