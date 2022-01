Covid, Biden crea task force per prepararsi a future varianti

Afp

L'amministrazione Biden guarda avanti e crea una task force per far fronte alle future varianti del Covid e altre minacce legate alla pandemia in modo che gli Stati Uniti siano pronti nel caso emergessero nuove versioni del virus. La "Pandemic Innovation Task Force" si concentrerà sullo sviluppo di vaccini, cure e test diagnostici. L'emergere del nuovo gruppo coincide con Omicron che sta creando non pochi problemi al sistema sanitario americano.