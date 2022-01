Ucraina, Blinken atterrato a Kiev: tensione Usa con Mosca

Afp

Il capo della diplomazia americana Antony Blinken è arrivato a Kiev per portare il suo sostegno all'Ucraina di fronte ai timori di un'invasione da parte della Russia. In giornata sarà ricevuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre venerdì è previsto un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov. Intanto Mosca considera una provocazione le dichiarazioni della Casa Bianca sulla presunta evacuazione dei diplomatici russi in Ucraina.