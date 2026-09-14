Vertice sull'Artico, i leader Ue: "Rafforzare la presenza nell'area" | Merz: "Pace a rischio in Europa, prendere sul serio le minacce"

Costa ha sottolineato che "le priorità della strategia artica dell'Ue sono state definite nel 2021 e rimangono valide ancora oggi: tutela del clima, sviluppo sostenibile, cooperazione pacifica: tuttavia, per quanto riguarda la sicurezza nell'Artico, dobbiamo adattarci alla nuova realtà geopolitica". Il presidente del Consiglio Ue ha poi ricordato che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna stanno attualmente "aggiornando la strategia" dell'Unione per l'Artico, al fine di garantire che sia adeguata "alle esigenze di un nuovo contesto caratterizzato da sfide geoeconomiche e ambientali".