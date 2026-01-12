Venezuela: chi è Mario Burlò, l'imprenditore liberato insieme ad Alberto Trentini

Per gran parte del periodo trascorso in carcere non gli era stata formalmente contestata alcuna accusa. Solo nel novembre 2025, nel corso di una visita consolare, Burlò aveva riferito di essere stato rinviato a giudizio con vaghe imputazioni di terrorismo. In Italia Burlò è stato di recente assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e il tribunale di Torino ha stralciato la sua posizione nel processo sul crack dell'Auxilium basket, per il quale sono state condannate nove persone.