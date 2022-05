Vavassori vuole tornare in Italia: "Sono stufo, è ora di riprendermi la mia vita"

Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore di 29 anni partito per l'Ucraina dove si è arruolato come volontario nelle brigate internazionali per combattere al fianco dell'esercito di Kiev, vuole rientrare in Italia.

E' lui stesso ad annunciarlo in una storia pubblicata in lingua spagnola sul suo profilo Instagram. "Sono stufo - scrive - per me è abbastanza cosi'. E' ora di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto tutto il possibile per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, però ora è tempo di riprendermi la mia vita"