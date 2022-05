Ucraina, combattente italiano Vavassori: "Ora sto bene e andrò fino in fondo"

"Ho lasciato molte cose a metà nella mia vita.

E' tempo per me di andare fino in fondo in qualcosa". E' quanto si legge in una storia su Instagram sul profilo di Ivan Luca Vavassori , ex calciatore italiano arruolatosi come volontario in Ucraina a fianco dell'esercito di Kiev. Il 29enne Vavassori giorni fa aveva fatto sapere di essere rimasto ferito negli scontri. "Grazie per i vostri consigli e le parole di aiuto, mi hanno aiutato molto mentre mi rimettevo. Ora sto bene, con alcuni dolori ma di nuovo in forze e pronto per tutto. Dio è al mio fianco e si occuperà di me in tutto", dice.