Foreign fighter italiano in Ucraina: "Ho alcune ferite ma sono vivo"

Ivan è vivo.

Il foreign fighter italiano che si è arruolato nelle brigate internazionali per combattere a fianco dell'esercito ucraino ha pubblicato un aggiornamento nelle sue Instagram Stories: "Sono vivo, ho solo febbre molto alta, alcune ferite in varie parti del corpo. Per fortuna nulla di rotto" . Ex calciatore di 29 anni, Ivan Luca Vavassori era stato dato per disperso domenica 24 aprile, fino a un messaggio postato dal suo team sui social la sera del 25 aprile.