La sera del 30 ottobre scorso la vittima ha raccontato di aver sentito rumori sospetti alla porta di casa. Quando la donna ha abbassato la maniglia, si è trovata davanti un uomo che l'ha spinta con forza, facendo irruzione nell'ingresso. L'aggressore, con accento dell'Europa orientale, l'ha afferrata per un braccio intimandole di seguirlo. In quei concitati istanti, il cane della donna è intervenuto mordendo l'uomo alla gamba e costringendolo a desistere. La vittima, ferita alle labbra, alle braccia e al gomito, ha comunque avuto bisogno di cure mediche.