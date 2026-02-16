A Sydney sequestrato per errore un anziano di 85 anni
La polizia australiana ha lanciato un appello urgente per la liberazione di Chris Baghsarian, rapito dalla sua abitazione a North Ryde
© Polizia
Grande apprensione in Australia, a Sydney dove un anziano di 85 anni, Chris Baghsarian, sarebbe stato sequestrato per errore. La polizia australiana ha lanciato un appello per la liberazione dell'uomo che è stato prelevato nel sobborgo North Ryde da una banda di tre malviventi.
Secondo l'emittente nazionale Abc, i rapitori volevano "prelevare" un individuo legato alla rete criminale Alameddine attiva nei quartieri occidentali della città. Baghsarian "non è però coinvolto in nessuna rete criminale", ha annunciato ai giornalisti il comandante di polizia Andrew Marks, precisando che i rapitori "hanno preso quella sbagliata". La polizia ha quindi esortato i malviventi a liberare l'85enne il prima possibile.
Secondo quanto ricostruito Baghsarian era solo in casa quando è stato prelevato dalla banda e caricato su un SUV scuro. Indossava una camicia di flanella rossa e blu e un pigiama grigio e
Chris Baghsarian infatti essendo anziano richiede attenzioni mediche quotidiane e la sua famiglia è in grande angoscia. "Il fatto che questi malviventi abbiano commesso un così grave errore è preoccupante", ha poi aggiunto il comandante. "Non è troppo tardi per porre fine a questa situazione... per favore, restituitelo alla sua famiglia", ha aggiunto il premier del Nuovo Galles del Su.