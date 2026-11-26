Vince un milione di dollari alla lotteria e posa con l'assegno gigante | Arriva l'Ice e lo arresta: "La sua fortuna è finita"
Ariel Velasquez-Morales ha vinto ai gratta e vinci a Boston. Una foto sui social ha però segnato la sua condanna, ora è in attesa dell'espulsione
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Sui social era comparso il suo volto sorridente, occhi luminosi e pizzetto inconfondibile. In mano reggeva un assegno gigante: "Ariel Velasquez, 1 milione di dollari". Aveva vinto la lotteria, letteralmente. Poi, pochi giorni dopo, alla sua porta ha bussato un gruppetto di agenti in divisa. Era l'Ice, la polizia anti-immigrazione americana, che aveva individuato il giovane immigrato irregolare proprio grazie alla sua miracolosa vincita. Mani dietro la schiena, manette e via in cella. Poi il sarcasmo dell'agenzia governativa nel comunicato ufficiale: "A quanto pare la sua fortuna è finita".
Il biglietto milionario da 10 dollari
Ariel Velasquez-Morales abita a Boston, nella parte est della città. Lì, a pochi passi da casa, aveva acquistato un biglietto da 10 dollari della lotteria del Massachusetts, in particolare del gioco "$2,000,000 50X Cashword". Si tratta di una sorta di gratta e vinci in cui, dopo aver ottenuto delle lettere, bisogna cercare di combinarle nel maggior numero possibile di parole di senso compiuto. Ovviamente, più parole si combinano più elevata sarà la vincita. Velasquez era riuscito a comporne ben 11, per un totale appunto di 1 milione di dollari.
Il sorriso social e l'intervento dell'Ice
Il salvadoregno era stato invitato dalla lotteria statale a ritirare il mega assegno e, in quell'occasione, aveva scelto di incassare la vincita somma forfettaria una tantum di 650mila dollari al lordo delle imposte. Peccato che, quel flash in più e quell gioia incontenibile per un incasso insperato, hanno segnato anche la condanna di Ariel Velasquez-Morales. In una nota l'Ice ha infatti spiegato che è stato proprio quel "biglietto a portare al suo arresto". Ora rimarrà in custodia dell’Ice in attesa della sua espulsione dagli Stati Uniti. Non è chiaro cosa accadrà della sua vincita.
L'ingresso illegale dal Texas e l'ordinanza di espulsione mai rispettata
Ariel Velasquez era entrato negli Usa illegalmente nel 2013, durante l’amministrazione Obama, nella Valle del Rio Grande in Texas. Gli agenti della polizia di frontiera lo avevano fermato e gli avevano notificato un avviso di comparizione davanti a un giudice dell’immigrazione, prima di rilasciarlo negli Usa con un elenco di possibili avvocati difensori a cui rivolgersi. Un giudice aveva in seguito ordinato l’espulsione di Velasquez nel 2014, ma lui era riuscito a rimanere illegalmente. Fino alla botta di... sfortuna.