Sui social era comparso il suo volto sorridente, occhi luminosi e pizzetto inconfondibile. In mano reggeva un assegno gigante: "Ariel Velasquez, 1 milione di dollari". Aveva vinto la lotteria, letteralmente. Poi, pochi giorni dopo, alla sua porta ha bussato un gruppetto di agenti in divisa. Era l'Ice, la polizia anti-immigrazione americana, che aveva individuato il giovane immigrato irregolare proprio grazie alla sua miracolosa vincita. Mani dietro la schiena, manette e via in cella. Poi il sarcasmo dell'agenzia governativa nel comunicato ufficiale: "A quanto pare la sua fortuna è finita".