Aveva appena concluso la presentazione di una ricerca scientifica a una conferenza di neuroscienze quando è stata arrestata dagli agenti dell'Ice. Protagonista della vicenda è Eva Yi Xie, 24 anni, dottoranda cinese della Princeton University, ateneo del New Jersey, arrestata all'aeroporto "Ronald Reagan" di Washington mentre era in procinto di tornare nel New Jersey. Secondo le autorità statunitensi la giovane era priva di un valido status migratorio. L'avvocato della donna invece sostiene che la studentessa fosse regolarmente autorizzata a vivere, studiare e lavorare negli Stati Uniti nell'ambito di una richiesta d'asilo ancora pendente.
La disputa sullo status migratorio
Al centro del caso c'è la posizione giuridica della giovane ricercatrice. Secondo il Department of Homeland Security, Eva Yi Xie si troverebbe negli Stati Uniti senza un valido status migratorio e non avrebbe mai avuto un'autorizzazione regolare per studiare nel Paese. Una versione respinta dalla sua avvocata, Kerry Doyle, che sostiene invece come la 24enne sia legalmente autorizzata a vivere, lavorare e frequentare l'università mentre resta pendente la richiesta di asilo presentata dalla sua famiglia dieci anni fa, dopo il trasferimento dalla Cina. La difesa ha quindi impugnato il provvedimento di detenzione, sostenendo che l'arresto sia avvenuto nonostante la regolare pendenza della procedura davanti alle autorità dell'immigrazione.
L'intervento del giudice e la mobilitazione di Princeton
L'arresto ha rapidamente attirato l'attenzione del mondo accademico americano. L'Università di Princeton ha confermato di aver messo a disposizione della studentessa assistenza legale, mentre il dean della Graduate School, Rodney Priestley, ha espresso pubblicamente sostegno alla ricercatrice. Nel frattempo il giudice federale Anthony Trenga è intervenuto disponendo che l'Ice non possa trasferire la giovane fuori dalla Virginia fino all'esame del ricorso presentato dai suoi avvocati. La decisione ha dato ulteriore visibilità a una vicenda che va oltre il singolo caso giudiziario: il fermo di una promettente scienziata con una domanda di asilo ancora aperta ha infatti acceso il dibattito sulle politiche migratorie statunitensi e sul loro impatto sul mondo della ricerca e dell'università.