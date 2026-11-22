L'arresto ha rapidamente attirato l'attenzione del mondo accademico americano. L'Università di Princeton ha confermato di aver messo a disposizione della studentessa assistenza legale, mentre il dean della Graduate School, Rodney Priestley, ha espresso pubblicamente sostegno alla ricercatrice. Nel frattempo il giudice federale Anthony Trenga è intervenuto disponendo che l'Ice non possa trasferire la giovane fuori dalla Virginia fino all'esame del ricorso presentato dai suoi avvocati. La decisione ha dato ulteriore visibilità a una vicenda che va oltre il singolo caso giudiziario: il fermo di una promettente scienziata con una domanda di asilo ancora aperta ha infatti acceso il dibattito sulle politiche migratorie statunitensi e sul loro impatto sul mondo della ricerca e dell'università.