Da parte loro i funzionari della prigione hanno dichiarato che tutte le procedure sono state seguite correttamente. Presente all'esecuzione anche un consigliere spirituale, il reverendo Jeff Hood, che ha assistito a più di una dozzina di esecuzioni a livello nazionale. Commentando quella di Dennes ha dichiarato: "questa è stata di gran lunga la peggiore e non è andata come previsto".