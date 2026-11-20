Texas, polemiche sull'esecuzione di un detenuto: procedura durata oltre un'ora
Il personale ha faticato a trovare la vena adatta in cui iniettare la dose letale del sedativo e Reinaldo Dennes si è lamentato ripetutamente per il dolore
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Polemiche sull'ennesima esecuzione letale negli Stati Uniti. Il Texas, lo Stato che detiene il primato con il maggior numero assoluto di esecuzioni capitali dall'introduzione delle moderne leggi sulla pena di morte, ha giustiziato Reinaldo Dennes in una procedura durata oltre un'ora, mentre il personale carcerario faticava a trovare una vena adatta per i due aghi endovenosi contenenti la dose letale del sedativo pentobarbital. Reinaldo Dennes, 70 anni, condannato a morte per omicidio nel 1996, è morto dopo essersi lamentato ripetutamente per oltre un'ora.
Esecuzione in Texas durata oltre un'ora
Da parte loro i funzionari della prigione hanno dichiarato che tutte le procedure sono state seguite correttamente. Presente all'esecuzione anche un consigliere spirituale, il reverendo Jeff Hood, che ha assistito a più di una dozzina di esecuzioni a livello nazionale. Commentando quella di Dennes ha dichiarato: "questa è stata di gran lunga la peggiore e non è andata come previsto".
Due mesi in Tennessee il caso di Christa Pike
L'esecuzione in Texas è avvenuta circa due mesi dopo quella mancata in Tennessee di Christa Pike, sopravvissuta a due dosi di pentobarbital che, secondo i suoi avvocati, probabilmente non sono entrate correttamente nel flusso sanguigno e si sono invece accumulate nelle braccia, lasciandole ustionate e piene di vesciche.