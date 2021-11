Usa, uccise 2 manifestanti antirazzisti a Kenosha: assolto

Ansa 1 di 45 Ansa 2 di 45 Ansa 3 di 45 Ansa 4 di 45 Ansa 5 di 45 Ansa 6 di 45 Ansa 7 di 45 Ansa 8 di 45 Ansa 9 di 45 Ansa 10 di 45 Ansa 11 di 45 Ansa 12 di 45 Ansa 13 di 45 Ansa 14 di 45 Ansa 15 di 45 Ansa 16 di 45 Ansa 17 di 45 Ansa 18 di 45 Ansa 19 di 45 Ansa 20 di 45 Ansa 21 di 45 Ansa 22 di 45 Ansa 23 di 45 Ansa 24 di 45 Ansa 25 di 45 Ansa 26 di 45 Ansa 27 di 45 Ansa 28 di 45 Ansa 29 di 45 Ansa 30 di 45 Ansa 31 di 45 Ansa 32 di 45 Ansa 33 di 45 Ansa 34 di 45 Ansa 35 di 45 Ansa 36 di 45 Ansa 37 di 45 Ansa 38 di 45 Ansa 39 di 45 Ansa 40 di 45 Ansa 41 di 45 Ansa 42 di 45 Ansa 43 di 45 Ansa 44 di 45 Ansa 45 di 45 leggi dopo slideshow ingrandisci

Kyle Rittenhouse, il 18enne accusato di aver ucciso con un fucile due persone e di averne ferita una terza durante le proteste antirazziste nell'estate del 2020 a Kenosha in Wisconsin, è stato dichiarato non colpevole dalla giuria per tutte le imputazioni. Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha sostenuto di aver agito per legittima difesa contro i manifestanti.