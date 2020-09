Trump a Kenosha: "Gli agenti sono in maggioranza onesti servitori di Stato"

"La maggioranza dei poliziotti sono onesti servitori pubblici". Così Donald Trump incontrando gli esponenti delle forze dell'ordine a Kenosha , la cittadina del Wisconsin teatro di proteste contro l'uso della forza da parte degli agenti. "Qualcuno va nel pallone per decisioni difficili, prese in frazioni di secondi", sottolinea il presidente Usa. Poi l'accusa agli autori delle proteste: "Non sono state manifestazioni pacifiche ma di terrorismo interno ".

"Noi amiamo le forze dell'ordine, la retorica contro la polizia è pericolosa", aggiunge Trump, denunciando che Kenosha "è stata devastata dalle rivolte".

Nella sua visita, Trump poi annuncia fondi per alcune decine di milioni di dollari per le forze dell'ordine, la sicurezza e le piccole imprese a Kenosha e in Wisconsin. In particolare 1 milione di dollari per la polizia di Kenosha e circa 4 milioni di dollari per aiutare la ripresa delle attività economiche, nonché 42 milioni di dollari per la sicurezza pubblica nel Wisconsin. Prima dell'incontro, l'inquilino della Casa Bianca ha fatto un giro tra le proprietà (case, edifici, negozi) danneggiate o date alle fiamme durante le proteste.

Anche Joe Biden visiterà "appena possibile" Kenosha per mostrare "supporto alla polizia e alla guardia nazionale". Ad annunciarlo Tom Perez, presidente del partito democratico, secondo cui la visita di Biden mira a calmare la tensione. L'ex vicepresidente, ha aggiunto, "vuole essere sicuro di riuscire a parlare a tutti", incluse le famiglie dei due manifestanti uccisi nelle proteste.