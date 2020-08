Jacob Blake, genero di Trump ironizza su "protesta di lusso" della Nba

"I giocatori della Nba possono pagarsi il lusso di prendersi una serata di congedo, un lusso che la maggior parte degli americani non può permettersi". Lo ha detto Jared Kushner, genero e consigliere di Donald Trump, riferendosi alla decisione dei cestisti americani di non scendere in campo in segno di protesta per il caso di Jacob Blake. Il 29enne afroamericano è stato ferito da un agente di polizia, che gli ha sparato sette colpi alla schiena.