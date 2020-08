Usa, Lebron James sul caso Jacob Blake: "Gli afroamericani hanno paura"

"So che ci sono persone stufe di sentirlo dire, ma come persone nere in America siamo terrorizzati". Lo ha detto la star del basket Lebron James, riferendosi al caso di Jacob Blake, il 29enne afroamericano a cui un poliziotto di Kenosha, nel Wisconsin, ha sparato sette colpi alla schiena. "Se dite che non c'era modo di bloccarlo prima di sparare mi state mentendo", ha aggiunto. L'episodio ha riacceso le proteste del movimento Black Lives Matter.