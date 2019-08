Usa, Trump: "Razzismo e suprematismo ideologie da sconfiggere"

"Il razzismo e il suprematismo sono ideologie che non devono avere posto in America e devono essere sconfitte", ha poi detto il presidente americano parlando in diretta tv alla nazione. "Abbiamo assistito ad attacchi malvagi di due mostri", ha aggiunto Trump. "L'odio non deve avere posto in America: ho ordinato al dipartimento della giustizia di mettere a punto una legislazione che preveda la pena di morte per i crimini d'odio e le stragi di massa".



"Legare stretta sulle armi e riforma dell'immigrazione" - Il numero uno della Casa Bianca ha poi invitato repubblicani e democratici ad unirsi per rafforzare i controlli su chi acquista armi, legando la stretta a una riforma dell'immigrazione "disperatamente necessaria". Dalle stragi, ha sottolineato il tycoon, deve scaturire "qualcosa di buono, se non di grande".