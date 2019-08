Usa, sparatoria a Dayton in Ohio: almeno nove i morti | Ucciso il killer: un 24enne

Un'altra sparatoria negli Usa a Dayton in Ohio, a poche ore dalla strage di El Paso in Texas . A quanto riferiscono i media locali la polizia è intervenuta per spari in un distretto di arti e divertimento nel centro di Dayton. Sono almeno 9 i morti accertati, oltre all'autore della strage che è stato ucciso dalle forze dell'ordine. Si tratta del 24enne Connor Betts di Bellbrook. I feriti sono almeno 26, come riferito dal sindaco Nan Whaley.

Non sono stati diffusi dettagli sull'identità delle vittime. Stando agli ultimi aggiornamenti del Dayton Daily News la polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di uno "sparatore attivo" nella zona nelle prime ore del mattino di oggi.



L'appello del sindaco - Il sindaco di Dayton ha lodato la reazione delle forze dell'ordine e l'intervento dei soccorsi, sottolineando come in queste circostanze sia "importante rispondere rapidamente". Ha poi lanciato un appello diretto all'opinione pubblica affinché in queste ore non si contribuisca "a far proliferare notizie false".



Killer con giubbotto antiproiettile - L'autore della sparatoria indossava un giubbotto antiproiettile, aveva almeno un'arma automatica e numerose munizioni calibro 223, usate spesso per l'Ar-15, l'arma impiegata più frequentemente nelle sparatoria di massa. Lo riferiscono i media Usa. Il giovane ha sparato mentre si stava dirigendo verso un bar chiamato Ned Peppers ed è stato ucciso in meno di un minuto, da quando è entrato in azione, da agenti di polizia che stavano pattugliando la zona. Una zona molto affollata.



Il luogo della tragedia - Dayton è una città di circa 140mila abitanti nell'ovest dell'Ohio, a circa 90 km da Cincinnati. La sparatoria ha avuto luogo in una zona nota come 'Oregon District', un quartiere d'interesse storico e considerato sicuro nel centro della città, noto anche per la concentrazione di bar, ristoranti e teatri. La sparatoria ha avuto luogo all'aperto e non all'interno di un locale, come riferito in un primo momento.