Usa, spende 1.700 dollari per rimuovere il tatuaggio di un teschio da 60 sul viso: filma il tutto e lo posta | Polemiche

Il significato del tatuaggio -

La 28enne, nel 2017, alla fine di una relazione, aveva deciso d'imprimere sul viso quel tatuaggio di ragguardevoli dimensioni, tanto da coprirle la guancia destra. "L'ho preso come alternativa ai pensieri suicidi di quel periodo", ha spiegato. "Ero davvero depressa e il tatuaggio era il mio modo per esprimere come mi sentivo dentro. Era il mio modo per dire che volevo morire".

Il teschio è il simbolo della morte, e, dato che la morte per Allison significa un nuovo inizio, quel tatuaggio, costato soltanto 60 dollari, rappresentava per lei una rinascita. Ma era anche un modo per mostrare il suo disperato bisogno di aiuto. "Se rimarrò su questa terra, metterò sul viso la cosa più grande e più pazza del mondo", aveva detto nel 2017. Tre anni dopo, Allison iniziava a ottenere l'aiuto di cui aveva bisogno con un programma di psicoterapia per imparare a gestire la rabbia, grazie al quale ora si sente meglio.

Quell'inchiostro impresso sul volto non aveva più lo stesso significato di allora. Da qui la decisione di rimuoverlo e di darne ampia diffusione tramite i social. Ma il prezzo da pagare è stato alto, non solo per l'operazione: in Rete, dopo le critiche, non c'è più traccia di questa esperienza.