Usa, bimbo di 11 mesi sparisce con il padre e viene trovato sepolto vivo: salvato | Era avvolto in un asciugamano dentro una gabbia per cani
Il piccolo è stato trovato a poca profondità sotto terra in una zona boschiva. Al vaglio la posizione del papà
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Un bambino di appena 11 mesi, rapito dal padre, è stato ritrovato sepolto vivo in una gabbia per cani e avvolto in un asciugamano. Il piccolo è stato tratto in salvo in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. La notizia è riportata dalla Abc. Il piccolo è stato ritrovato "in fin di vita" dopo aver "trascorso 24 ore sepolto" in un bosco, a poca profondità sotto terra, ha affermato - commosso - lo sceriffo della contea di Lexington Jay Koon. Quando è stato rinvenuto, "piangeva con il suono più gioioso che si possa mai sentire da un bambino che piange", ha aggiunto lo sceriffo.
La vicenda
Il bimbo era stato affidato alle cure del padre 25enne. I due si trovavano a casa della madre del bambino, mentre lei stava sbrigando una commissione. Un'altra persona incaricata di badare al bambino stava arrivando a casa. Tuttavia, quando questa persona è giunta sul posto, padre e figlio erano spariti. Gli agenti della contea di Lexington hanno localizzato il padre nella tarda serata di lunedì 9 novembre nella zona di Batesburg-Leesville, ma il bambino era introvabile.
Una squadra di ricerca composta da quasi 100 soccorritori ha quindi iniziato a cercare il bambino. Nel pomeriggio di martedì 10 novembre, mentre setacciavano la zona vicino alla casa del padre, hanno trovato del terreno "appena smosso" nel bosco, ha detto lo sceriffo. "Mentre sondavano il terreno, lo smuovevano e iniziavano a scavare, si sentiva il piccolo piangere - ha aggiunto -. È stata una corsa contro il tempo". La posizione del padre è oggetto di accertamenti.
Come sta il bambino
Lo sceriffo ritiene che l'asciugamano in cui il bambino era stato avvolto abbia contribuito a creare una "sacca d'aria". Il piccolo è attualmente ricoverato in ospedale e "si spera che si riprenda completamente".