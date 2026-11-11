Usa, bimbo di 11 mesi sparisce con il padre e viene trovato sepolto vivo: salvato | Era avvolto in un asciugamano dentro una gabbia per cani

Un bambino di appena 11 mesi, rapito dal padre, è stato ritrovato sepolto vivo in una gabbia per cani e avvolto in un asciugamano. Il piccolo è stato tratto in salvo in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. La notizia è riportata dalla Abc. Il piccolo è stato ritrovato "in fin di vita" dopo aver "trascorso 24 ore sepolto" in un bosco, a poca profondità sotto terra, ha affermato - commosso - lo sceriffo della contea di Lexington Jay Koon. Quando è stato rinvenuto, "piangeva con il suono più gioioso che si possa mai sentire da un bambino che piange", ha aggiunto lo sceriffo.