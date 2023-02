Usa: morta colomba tinta di rosa per un baby party, animalisti indignati

Soccorsa dai volontari della Wild Bird Fund in un parco di New York non è sopravvissuta all'inalazione delle tossine contenute nella tintura che la ricopriva

I futuri genitori di una bimba hanno deciso di comunicare ad amici e parenti il sesso della figlia attraverso una festa, per l'occasione hanno utilizzato delle colombe tinte di rosa. Una di queste, ritrovata da un gruppo di volontari in un parco di New York, è apparsa sin dal primo momento in difficoltà: è morta qualche giorno dopo probabilmente per l'inalazione delle tossine contenute nella tintura che la ricopriva.

"Atto di crudeltà" "Siamo profondamente dispiaciuti nel comunicare che Flamingo, il nostro dolce piccione rosa, è morto. Nonostante i nostri migliori sforzi per ridurre i vapori provenienti dalla tintura. Speriamo che la storia della sua vita troppo breve aiuti a prevenire altri atti di crudeltà negligente", hanno scritto sui social i volontari della Wild Bird Fund che avevano raccolto il volatile in difficoltà in un parco di Manhattan.

Le tossine fatali Il team ha provato diversi metodi per rimuovere la tintura, probabilmente una tinta per capelli, con successo limitato. La salute respiratoria dell'uccello è apparsa subito precaria, per via del forte odore che il colore emanava. Gli uccelli sono altamente sensibili a certi fumi. A nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita trattandolo con ossigeno, liquidi sottocutanei e farmaci per contrastare gli effetti della tossina sul suo apparato digerente.