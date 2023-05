Mistero negli Usa, oltre 200 chili di pasta abbandonati nel bosco

La denuncia da una residente della città di Old Bridge, che ha pubblicato le foto su Fb. Non si è trovato il responsabile e l'amministrazione ha ripulito tutto, ma viene accusata di negligenza nella raccolta dei rifiuti

Fotogallery - Lite tra vicini degenera in strage in Texas

Il post di denuncia è divenuto virale - Nina Jochnowitz, residente della zona ed ex candidata al consiglio comunale, ha pubblicato gli scatti sulla sua pagina Facebook qualche giorno fa. In poche ore sono diventati virali. Si tratterebbe soprattutto di spaghetti e noodles, anche se in altri scatti si vedono svariati formati di pasta. Almeno 200 chili, secondo la Jochnowitz, Il suo post ha catalizzato rapidamente l'attenzione dei social ed è stato ricondiviso su Reddit e Twitter, dove persone di tutto il mondo hanno provato a dare una soluzione a questo giallo, sbizzarrendosi con le teorie più strampalate.

Leggi Anche Mistero in Oklahoma: trovati in un fiume i cadaveri di 4 amici

Nessun colpevole al momento - La Jochnowitz ha dichiarato al Philadelphia Inquirer che il vero responsabile di questo enorme spreco di cibo non sarebbe stato trovato. Tuttavia, come fa notare il giornale americano, da tempo le il ruscello che attraversa la città di Old Bridge ha un problema di scarico di rifiuti illegali.

Negligenza nella raccolta dei rifiuti - La Jochnowitz ha indicato la pasta misteriosa e altri casi di spazzatura nel quartiere come esempi di negligenza da parte dell'attuale amministrazione della città. Jochnowitz in seguito ha confermato che il dipartimento dei lavori pubblici della città è arrivato poche ore dopo la sua denuncia per "una rapida pulizia" del bacino del fiume "e della discarica di pasta". Tuttavia, Jochnowitz ha affermato che l’incidente in realtà fa luce su un problema più ampio che riguarda la borgata perché Old Bridge non ha il ritiro dei rifiuti sfusi.