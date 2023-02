Usa, oggetti misteriosi abbattuti: "Non è esclusa l'ipotesi extraterrestre" 

La ricostruzione della Bbc - L'esercito americano, riferisce la Bbc, non è sicuro di che natura fossero i tre oggetti volanti abbattuti sui cieli sopra il Nord America e non sa come siano riusciti a rimanere in alto. Ieri, il presidente Joe Biden ha ordinato l'abbattimento di un altro oggetto, il quarto in totale questo mese. Poiché viaggiava a 20.000 piedi (6.100 m), avrebbe potuto interferire con il traffico aereo commerciale, hanno affermato gli Stati Uniti. Un comandante militare, spiega l'emittente statunitense, ha detto che potrebbe essere un "tipo di pallone gassoso" o un oggetto alimentato "un qualche tipo di sistema di propulsione" e ha aggiunto di non poter escludere che si trattassero di oggetti di origine extraterrestre. L'ultimo oggetto - abbattuto sul lago Huron nel Michigan vicino al confine canadese - è stato descritto dai funzionari della difesa come una "struttura ottagonale" senza equipaggio, e con dei fili attaccati. È stato abbattuto da un missile lanciato da un jet da combattimento F-16 alle 14:42 ora locale. L'incidente solleva ulteriori interrogativi sull'ondata di oggetti ad alta quota che sono stati abbattuti nel Nord America questo mese.

La testimonianza di un comandante dell'esercito - Il responsabile del comando settentrionale degli Stati Uniti, il generale Glen VanHerck, ha affermato che non vi era alcuna indicazione di alcuna minaccia. "Non li classificherò come palloncini. Li chiamiamo oggetti per un motivo", ha detto. "Quello che stiamo vedendo sono oggetti molto, molto piccoli che producono una sezione radar molto, molto bassa", ha aggiunto. La speculazione su quali potrebbero essere gli oggetti si è intensificata negli ultimi giorni. "Lascerò che la comunità dell'intelligence e la comunità del controspionaggio indaghino e capiscono", ha detto il generale VanHerck . E quando gli è stato chiesto se fosse possibile che gli oggetti fossero alieni o extraterrestri non ha negato. "Non ho escluso nulla a questo punto."

La differenza con i palloni-spia - Un presunto pallone spia cinese è stato abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud il 4 febbraio dopo aver sorvolato per giorni gli Stati Uniti. I funzionari hanno affermato che ha avuto origine in Cina ed e' stato utilizzato per monitorare siti sensibili anche se Pechino ha sempre negato che l'oggetto fosse utilizzato per lo spionaggio e ha affermato che si trattava di un dispositivo di monitoraggio meteorologico che era andato fuori strada. Ma a differenza del pallone spia gli oggetti che

sono stati abbattuti sia sopra l'Alaska settentrionale sia sopra lo Yukon nel Canada nord-occidentale sembrano diversi. "Erano molto più piccoli dei palloni spia cinesi e non li caratterizzeremo in modo definitivo fino a quando non saremo in grado di recuperare i detriti", ha detto un portavoce della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. Sia gli Stati Uniti che il Canada, infatti, stanno ancora lavorando per recuperare i resti, ma la ricerca in Alaska è stata ostacolata dalle condizioni artiche.