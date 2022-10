Mistero in Oklahoma: trovati in un fiume i cadaveri di 4 amici

Mistero in Oklahoma, negli Stati Uniti, dove quattro amici che erano scomparsi all'inizio della settimana sono stati trovati morti nel fiume Deep Fork, a sud-ovest della cittadina di Okmulgee, vicino Tulsa.

I quattro erano stati visti l'ultima volta domenica intorno alle 20 in bicicletta. Sulla vicenda indaga la polizia, in attesa dei risultati dell'autopsia. Tra le ipotesi, c'è anche quella della bravata finita in tragedia.