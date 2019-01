Usa, lo shutdown di Trump è il più lungo della storia: disagi in aeroporti e parchi

Il blocco sta lasciando senza stipendio circa 800mila lavoratori federali. La causa è il mancato accordo tra repubblicani e democratici su una legge di spesa che dovrebbe finanziare diversi dipartimenti e agenzie federali. Ma il vero punto di scontro è il finanziamento del muro con il Messico, preteso dal presidente Trump, a cui si oppongono i democratici.



I sindacati federali hanno già causa al governo Usa perché - a causa dello shutdown - i dipendenti ritenuti "essenziali" stanno continuando a prestare servizio senza stipendio, in violazione delle leggi sul lavoro. L'azione legale - riportano i media americani - è stata depositata dai sindacati che rappresentano i lavoratori federali, ovvero la National Federation of Federal Employees, la National Association of Government Employees SEIU e la National Weather Service Employees Organization.



Si stima che al momento i dipendenti federali toccati dai disagi siano circa 800mila: stanno lavorando senza compenso o sono in aspettativa, anche se Camera e Senato hanno votato un decreto che garantisce la retribuzione retroattiva appena lo shutdown terminerà.



I settori toccati dalla paralisi sono i più disparati, dalla protezione ambientale alla sicurezza negli aeroporti. Lo scalo di Miami, per esempio, dovrà chiudere uno dei propri terminal fino a lunedì per concentrare le risorse disponibili sui controlli rimasti attivi. Anche parchi nazionali e zoo come quello nazionale di Washington chiuderanno i battenti. Attività sospese anche per i dipendenti della Nasa e dell'ente che processa le dichiarazioni dei redditi, l'Internal Revenue Service. A essere precettati sono invece i lavoratori di alcuni settori strategici come i dipartimenti di Stato e la sicurezza nazionale.