Usa, la Camera approva la mozione di impeachment contro Trump per l’assalto al Congresso

Con una procedura lampo di un solo giorno, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti approva la mozione di impeachment contro Donald Trump per incitamento all'insurrezione : per aver incoraggiato i suoi sostenitori ad assaltare il Congresso e impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden . Il tycoon diventa così il primo presidente della storia a finire in stato d'accusa due volte, dopo quella per l'Ucrainagate.

Per condannare Trump il Senato ha ora bisogno di un maggioranza dei due terzi: i seggi nella Camera alta del Congresso sono ora divisi esattamente a metà tra repubblicani e democratici.

A favore dieci deputati repubblicani - A favore della risoluzione di impeachment contro Trump per incitamento all'insurrezione hanno votato deici deputati repubblicani su 211. La Casa Bianca se ne aspettava circa venti. Nella prima messa in stato d'accusa per l'Ucrainagate nessuno esponente Gop aveva rotto le righe. Per i democratici 222 sì, per i repubblicani 197 no. Cinque parlamentari si sono astenuti.

Ivanka Trump non partecieràò al giuramento di Biden - Ivanka Trump non presenzierà all'insediamento di Joe Biden il 20 gennaio. Secondo una fonte della Casa Bianca, la figlia-consigliera del tycoon rispetta la transizione dei poteri, ma non è consuetudine che i figli del presidente uscente partecipino alla cerimonia.

La consigliera di Trump lascia la Casa Bianca - In percedenza era giunta notizia che la consigliera della Casa Bianca Hope Hicks, a lungo a fianco di Donald Trump, si era dimessa dal suo incarico. L'ultimo giorno di Hicks a Washington è stato martedì: il suo è stato un passo indietro definitivo previsto prima della rivolta del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti.