Usa, il Pentagono sblocca 3.6 miliardi per costruire il muro con il Messico

Il Pentagono ha messo a disposizione 3,6 miliardi di dollari per la costruzione di 280 chilometri del “Trump’s Wall”, il muro tra Stati Uniti e Messico. Metà della cifra sarà sottratta a 127 progetti per il restauro di locali militari negli Stati Uniti e all’estero. Il Presidente della Camera Nancy Pelosi ha definito la decisione “irresponsabile e pericolosa per la sicurezza del Paese”.