Schiaffo a Trump: stop alla costruzione del muro al confine tra Usa e Messico

Un giudice federale ha bloccato parzialmente il piano di Donald Trump per costruire il muro al confine con il Messico . Lo riportano i media americani. Il giudice Haywood Gilliam ha emesso un'ingiunzione preliminare per fermare il piano del tycoon sul trasferimento di un miliardo di dollari dal Dipartimento della Difesa per finanziare l'espansione del muro. Nell'ingiunzione si limita la costruzione a specifiche aree del Texas e dell'Arizona.

Gilliam ha emesso questo verdetto dopo aver ascoltato le argomentazioni la scorsa settimana in due casi. La California e altri 19 Stati hanno intentato una causa legale; il Sierra Club e una "coalizione" di comunità lungo la frontiera ne hanno presentata un'altra. La sua sentenza è stata la prima su numerose cause legali contro la controversa decisione di Trump di aggirare il normale processo di stanziamenti per pagare il muro.



"La posizione secondo cui quando il Congresso declina la richiesta dell'esecutivo di stanziare fondi adeguati, l'esecutivo può tuttavia trovare semplicemente un modo per spendere quei fondi 'senza Congresso' non è in linea con i principi fondamentali della separazione dei poteri che risalgono ai primi giorni della nostra Repubblica", ha scritto il giudice nel decidere un'ingiunzione temporanea per bloccare la costruzione.