Una donna francese di 86 anni, trasferitasi negli Stati Uniti l'anno scorso dopo aver riallacciato una storia d'amore risalente agli anni '60, è attualmente detenuta in un centro di controllo dell'immigrazione in Louisiana. Il figlio di Marie-Thérèse, originaria della città di Nantes, ha lanciato l'allarme dopo che sua madre è stata arrestata ad Anniston, in Alabama, all'inizio di aprile: "Le hanno ammanettato mani e piedi come se fosse una pericolosa criminale", ha raccontato al quotidiano francese Ouest-France, secondo quanto riporta la Bbc. La donna era in attesa della green card dopo le nozze ma il neo marito è morto lasciandola in un limbo migratorio.