Ice, cos'è e cosa fa l'agenzia Usa contro l'immigrazione clandestina
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La denuncia del figlio: "Ammanettata come se fosse una pericolosa criminale"
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Una donna francese di 86 anni, trasferitasi negli Stati Uniti l'anno scorso dopo aver riallacciato una storia d'amore risalente agli anni '60, è attualmente detenuta in un centro di controllo dell'immigrazione in Louisiana. Il figlio di Marie-Thérèse, originaria della città di Nantes, ha lanciato l'allarme dopo che sua madre è stata arrestata ad Anniston, in Alabama, all'inizio di aprile: "Le hanno ammanettato mani e piedi come se fosse una pericolosa criminale", ha raccontato al quotidiano francese Ouest-France, secondo quanto riporta la Bbc. La donna era in attesa della green card dopo le nozze ma il neo marito è morto lasciandola in un limbo migratorio.
Mercoledì 1° aprile, l'anziana, nata a Le Pouliguen, nella regione dei Paesi della Loira, è stata arrestata nella sua casa americana, nella piccola città di Anniston, in Alabama, da agenti dell'Ice, l'agenzia per l'immigrazione. Marie-Thérèse si era stabilita negli Stati Uniti nel 2025 dopo aver sposato un cittadino statunitense di nome Billy, che aveva conosciuto alla fine degli anni '50 in Francia, quando lui era un soldato di stanza nella base Nato nel porto di Saint-Nazaire. Lei era una segretaria.
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Billy, poi, tornò negli Stati Uniti nel 1966. Lui e Marie-Thérèse persero i contatti, si sposarono – ognuno nel proprio Paese – ed ebbero dei figli. Secondo quanto riportato da Ouest-France, i due si sono ritrovati nel 2010 e si sono fatti visita a vicenda accompagnati dai rispettivi coniugi. Poi il periodo di vedovanza per entrambi nel 2022 e il ricongiungimento nel 2025 in terra americana.
Ma, quella che sembrava una favola si è conclusa a gennaio 2026 con la morte di Billy. E la situazione si è trasformata in un incubo per Marie-Thérèse, che non aveva ancora ottenuto la green card, l'ambito visto permanente. Così, nel mezzo di una disputa sull'eredità, uno dei figli di Billy l'ha minacciata e intimidita, arrivando persino a interromperle le forniture di acqua, internet ed elettricità. L'ottantenne ha assunto un avvocato e il caso doveva essere risolto in tribunale in un'udienza fissata per il 9 aprile. Ma una settimana prima dell'udienza, Marie-Thérèse è stata arrestata dall'Ice. Pur senza prove, la famiglia della francese sospetta che proprio il figlio di Billy abbia denunciato la donna alla polizia dell'immigrazione.
Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che sovrintende all'Immigration and Customs Enforcement (Ice), ha dichiarato alla Bbc che una "straniera clandestina proveniente dalla Francia" con lo stesso nome di Marie-Thérèse era entrata nel Paese nel giugno 2025 e aveva superato la durata del suo visto di 90 giorni.
Solo l'8 aprile i tre figli dell'ultraottantenne hanno potuto avere notizie della madre dopo una visita consolare. "Sta bene. Nostra madre è una combattente. È una forza della natura. Gli altri detenuti la chiamano 'l'Inaffondabile'", ha aggiunto il figlio sempre a Ouest-France, ricordando comunque che la donna soffre comunque di problemi cardiaci e di mal di schiena. Il Consolato Generale francese ad Atlanta afferma di seguire il caso "da vicino".