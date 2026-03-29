Bovino, l'uomo simbolo dell'Ice a Minneapolis: "Contro l'immigrazione illegale all'Italia servono deportazioni di massa"

Sull'immigrazione illegale in Europa, Bovino ha detto che, secondo lui, la situazione è un'emergenza: "Guardate ad esempio la Svezia. Era un paradiso, dove tutti vivevano in sicurezza. Ora è diventata la capitale mondiale degli stupri commessi dagli illegali". Anche "nel vostro paese - ha aggiunto - ci sono troppi immigrati illegali, che fanno del male ai cittadini". La soluzione, a suo parere, sarebbe "la deportazione di massa, come stiamo facendo noi. Non ci sono alternative".