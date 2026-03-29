Bovino, l'uomo simbolo dell'Ice a Minneapolis: "Contro l'immigrazione illegale all'Italia servono deportazioni di massa"
"Minacciano la sicurezza dei cittadini, copiate il modello americano"
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"Sono di origini italiane e al vostro paese dico questo: avete troppi immigrati illegali che minacciano la sicurezza dei cittadini, dovete fare la deportazione di massa come noi". Così Greg Bovino, uomo simbolo della contestata operazione dell'Ice a Minneapolis ora in pensione, in un'intervista a Repubblica. "Il mio unico rimpianto - ha detto - è che avremmo dovuto arrestare e cacciare più illegali. È possibile immigrare negli Stati Uniti, ma bisogna farlo nel rispetto delle leggi".
Sull'immigrazione illegale in Europa, Bovino ha detto che, secondo lui, la situazione è un'emergenza: "Guardate ad esempio la Svezia. Era un paradiso, dove tutti vivevano in sicurezza. Ora è diventata la capitale mondiale degli stupri commessi dagli illegali". Anche "nel vostro paese - ha aggiunto - ci sono troppi immigrati illegali, che fanno del male ai cittadini". La soluzione, a suo parere, sarebbe "la deportazione di massa, come stiamo facendo noi. Non ci sono alternative".