Trump: "Non so nulla delle mail di Epstein, con lui ho avuto pessimi rapporti per anni"

Donald Trump ha affermato di "non sapere nulla" delle mail in cui Jeffrey Epstein sosteneva che il tycoon "sapesse delle ragazze". "L'avrebbero reso pubblico molto tempo fa. La vera domanda è cosa intendesse lui dopo aver passato tutto quel tempo con Bill Clinton, con il presidente di Harvard Larry Summers e con tutte le altre persone con cui trascorreva il tempo. Epstein e io abbiamo avuto un pessimo rapporto per molti anni, ma lui vedeva anche un punto di forza nel fatto che io fossi presidente", ha proseguito. Sul fronte dazi, l'amministrazione statunitense ha ridotto le tariffe sulla carne bovina, i pomodori, le banane e il caffè. L'ordine del presidente ha l'obiettivo di far diminuire i prezzi degli alimentari e rispondere così alla frustrazione degli americani sul caro-vita. Il governo svizzero ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per ridurre le imposte doganali dal 39% al 15%. I dazi al 39% erano i più elevati mai imposti da Washington a un Paese occidentale. Alcuni alti funzionari militari americani hanno presentato mercoledì al presidente varie opzioni aggiornate per potenziali operazioni in Venezuela, inclusi attacchi a terra. Comunque nessuna decisione è stata finora presa.