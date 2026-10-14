Usa, giudice riammette alla Casa Bianca i giornalisti di Cnn, Ms Now e Politico

Ora, in una sentenza di 26 pagine, il giudice ha stabilito che la revoca dei pass permanenti dei giornalisti ha probabilmente violato i diritti sanciti dal quinto e dal primo emendamento. "È probabile che la revoca, da parte del presidente Trump, dei pass permanenti dei ricorrenti costituisca un'azione tale da dissuadere un giornalista o una testata giornalistica ragionevoli dal pubblicare notizie sgradite al presidente", ha scritto Kelly nella sentenza. "La revoca dei pass permanenti dei ricorrenti incide in modo significativo sulle modalità, sulla possibilità e sulla misura in cui essi possono svolgere il proprio lavoro". Trump aveva previsto che l'amministrazione avrebbe perso la causa, anticipando su Truth che, in caso di sentenza sfavorevole da parte di Kelly, il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato ricorso.