LO RIVELANO I MEDIA

Usa, il Dipartimento di Giustizia indaga sui network televisivi per la copertura del presidente Donald Trump

Le indagini sono volte ad accertare se le emittenti abbiano violato le leggi antitrust interrompendo temporaneamente la copertura congiunta delle attività del tycoon

11 Ott 2026 - 06:20
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Il Dipartimento di Giustizia statunitense sta indagando sui principali network televisivi americani per accertare se abbiano violato le leggi antitrust interrompendo temporaneamente la copertura congiunta delle attività del presidente Usa, Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i network - Abc, Cbs, Cnn, Nbc e Fox - sono stati contattati per richiedere comunicazioni relative al "pool" televisivo della Casa Bianca. Lo scorso mese i network hanno tutti sospeso la copertura per il pool dopo che Trump ha vietato a Cnn l'accesso alla Casa Bianca, impedendole di partecipare al pool.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
donald trump
usa

Sullo stesso tema