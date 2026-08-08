Negli Stati Uniti anche il prezzo di un burrito può trasformarsi in una questione politica. È quanto sta accadendo nel campo conservatore, dove una discussione nata sui social intorno al costo di un pasto apparentemente semplice ha finito per riportare al centro del dibattito uno dei temi più delicati per i Repubblicani: l'accessibilità economica. A dare il via alla polemica è stato Andrew Kolvet, portavoce di Turning Point Usa, organizzazione giovanile conservatrice. Commentando le difficoltà economiche raccontate da uno studente universitario, Kolvet ha sostenuto che un burrito da 20 dollari sia il simbolo di un problema più ampio: la sensazione, sempre più diffusa tra i consumatori, che anche le spese quotidiane siano diventate eccessive. Il punto, al di là del prezzo esatto del singolo prodotto, è diventato immediatamente politico. Per molti americani il burrito rappresenta un pasto informale e relativamente economico. Se anche questo genere di consumo viene percepito come troppo costoso, il tema del costo della vita assume una dimensione concreta e facilmente comprensibile.