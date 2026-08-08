Usa, il caso del burrito da 20 dollari divide i Repubblicani: è scontro sul costo della vita
Un post di Andrew Kolvet, esponente di Turning Point USA, ha acceso un confronto politico sul potere d'acquisto degli americani: il costo della vita diventa una nuova frattura nel Partito Repubblicano
© Istockphoto
Negli Stati Uniti anche il prezzo di un burrito può trasformarsi in una questione politica. È quanto sta accadendo nel campo conservatore, dove una discussione nata sui social intorno al costo di un pasto apparentemente semplice ha finito per riportare al centro del dibattito uno dei temi più delicati per i Repubblicani: l'accessibilità economica. A dare il via alla polemica è stato Andrew Kolvet, portavoce di Turning Point Usa, organizzazione giovanile conservatrice. Commentando le difficoltà economiche raccontate da uno studente universitario, Kolvet ha sostenuto che un burrito da 20 dollari sia il simbolo di un problema più ampio: la sensazione, sempre più diffusa tra i consumatori, che anche le spese quotidiane siano diventate eccessive. Il punto, al di là del prezzo esatto del singolo prodotto, è diventato immediatamente politico. Per molti americani il burrito rappresenta un pasto informale e relativamente economico. Se anche questo genere di consumo viene percepito come troppo costoso, il tema del costo della vita assume una dimensione concreta e facilmente comprensibile.
Repubblicani divisi sul costo della vita
La discussione ha rapidamente superato i confini dei social, trasformandosi in un confronto interno alla destra americana. Da una parte ci sono esponenti conservatori convinti che le nuove generazioni debbano imparare a fare i conti con budget ridotti. Dall'altra, cresce la consapevolezza che liquidare le difficoltà economiche dei giovani potrebbe rivelarsi politicamente rischioso. Tra i critici di Kolvet c'è il deputato texano Dan Crenshaw, che ha contestato l'idea secondo cui un burrito dovrebbe avere un determinato prezzo. Il suo ragionamento richiama una tradizione molto presente nella cultura politica americana: durante gli anni universitari, sostiene, era normale lavorare, risparmiare e scegliere pasti più economici, come il ramen. Un argomento simile è stato utilizzato da Marc Thiessen, ex consigliere dell'amministrazione George W. Bush e oggi editorialista. Anche lui ha richiamato la propria esperienza da studente, sostenendo che le difficoltà economiche non dovrebbero essere affrontate semplicemente lamentandosi dei prezzi.
Vance attacca Thiessen
La polemica ha assunto toni ancora più personali quando è intervenuto il vicepresidente JD Vance. Il suo bersaglio è stato proprio Thiessen, al quale ha risposto con una battuta sul fatto che, considerando il suo aspetto fisico, difficilmente possa essere accusato di essersi privato dei burrito. La battuta di Vance ha aggiunto un elemento importante alla discussione: il problema non riguarda soltanto il prezzo di un determinato alimento, ma il modo in cui il Partito Repubblicano comunica con gli elettori che avvertono concretamente l'aumento delle spese quotidiane.
Il rischio di sottovalutare gli elettori
All'interno del fronte conservatore non sono mancati gli appelli a evitare una risposta percepita come distante dalle difficoltà delle famiglie e dei giovani. Angela Morabito, portavoce del Defense of Freedom Institute, ha sostenuto che invitare semplicemente gli americani a consumare alimenti più economici rischia di trasformarsi in un boomerang elettorale. La questione è particolarmente delicata in vista delle elezioni di midterm. Il costo della vita è uno di quei temi capaci di incidere direttamente sulle scelte degli elettori, perché riguarda affitto, alimentari, carburante, ristoranti e servizi. Per questo il burrito da 20 dollari è diventato una sorta di metafora politica: non necessariamente perché quella cifra rappresenti il prezzo medio del prodotto negli Stati Uniti, ma perché rende immediatamente visibile la percezione di un potere d'acquisto sotto pressione.
Inflazione e tariffe, il nodo per Trump
La polemica si inserisce inoltre in un quadro economico tutt'altro che semplice per l'amministrazione di Donald Trump. Il presidente continua a sostenere che l'inflazione sia diminuita e respinge le accuse secondo cui le politiche tariffarie possano contribuire all'aumento dei prezzi. Secondo i dati citati nel dibattito, l'inflazione aveva raggiunto il 4,2% a maggio, per poi scendere al 3,5% nel mese successivo, anche grazie alla riduzione dei prezzi dell'energia. Per gli elettori, tuttavia, il dato generale sull'inflazione può raccontare solo una parte della storia. Il giudizio sull'economia passa soprattutto dalle spese affrontate ogni giorno e dalla quantità di beni e servizi che uno stipendio riesce effettivamente a comprare.
Il costo della vita pesa sulle prossime elezioni
A rendere ancora più significativo lo scontro è il quadro delle preoccupazioni dell'elettorato. Un sondaggio della Marquette University ha indicato il costo della vita come principale problema per il 35% degli intervistati, davanti ad altre questioni considerate centrali nel dibattito politico. Anche la situazione internazionale contribuisce all'incertezza. La guerra in Iran ha alimentato nuove tensioni sui mercati energetici e fatto aumentare le preoccupazioni legate al prezzo della benzina. In questo scenario, il caso del burrito mostra quanto rapidamente una questione apparentemente marginale possa diventare un test politico. Per i Repubblicani la sfida non consiste soltanto nel discutere quanto dovrebbe costare un pasto, ma nel dimostrare di comprendere quanto gli americani paghino ogni giorno per mantenere il proprio tenore di vita.